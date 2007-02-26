Наконец-то Лобода призналась, как зовут «мущину»

В день влюбленных Светлана Лобода решила открыть тайну, как же на самом деле зовут «мущину», к котрому она так томно взывает «постой!». На самом же деле певица презентовала свой новый сингл «Постой, мущина!», а также фрагмент нового видео «Мишка – гадкий мальчишка». Видео снято в тандеме с режиссером, а от недавно и продюсером, Аланом Бадоевым, с которым Света сотрудничает уже не впервой. Интересно, что главную мужскую роль в клипе сыграл актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой, с которым Лободу отныне объединяет еще и участие в проекте «Танцы со звездами-2». После пресс-конференции певица не без удовольствия раздала автографы всем желающим, а таких в супермаркете электроники собралось немало.