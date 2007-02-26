Ванесса Паради возвращается!

Через 7 лет после релиза последнего студийного альбома певица Ванесса Паради выпускает новую работу. Появление пластинки "Bliss" на прилавках музыкальных магазинов Франции ожидается 4 июня. Основным автором песен стал Матье Шедид, на днях получивший главную кинематографическую премию страны "Сезар" за музыку к фильму Гийома Кане "Никому это не говори". Есть в активе у Ванессы опыт работы с отцом Матье, Луи Шедидом, автором музыкальной сказки "Розовый солдатик", в которой Ванесса исполнила роль куколки-азиатки. Помимо Паради в проекте заняты другие популярные актеры и музыканты - Катрин Жакоб, Бенабар, Жанна Шерналь, Альбин де ла Симон, Сансеверино, Франсис Кабрель, Ален Сушон и так далее.