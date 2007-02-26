Паваротти, Каррерас и Доминго выступят в Москве?

Три знаменитых оперных певца - Лучано Паваротти, Хосе Каррерас и Пласидо Доминго - выступят в Москве нынешним летом. Об этом сообщает www.izvestia.ru. Шоу, проведение которого обсуждалось на недавних переговорах, должно пройти на Красной площади. Предварительная дата выступления - 27 июля. Принципиальное согласие певцов было получено еще минувшей весной. В сентябре Хосе Каррерас подтвердил, что "трем тенорам поступило солидное предложение из России, и если представится возможность, то Красная площадь в Москве могла бы стать прекрасной финальной точкой в истории концертов трех теноров". Событие интересно ещё и тем, что, по слухам, между певцами существуют серьёзные разногласия. Один из троицы - Пласидо Доминго в 2005 году заявил: "Я не думаю, что появятся особо важные причины, которые заставят нас снова собраться и петь вместе". Так же было отменено их совместное выступление в немецком Гамбурге в 2006 году на открытии очередного мирового футбольного первенства.