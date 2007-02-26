Бывший муж привез Бритни Спирс еду в клинику

26 февраля 2007, 17:43

Кевин Федерлайн вдруг решил проявить заботу о бывшей жене, у которой ранее пытался отобрать детей на фоне ее душевного кризиса. Кевин Федерлайн (Kevin Federline) навестил Бритни Спирс (Britney Spears), которая сейчас находится в реабилитационном центре Promise в Малибу. Кевин приехал к Бритни в пятницу, 23 февраля, и пробыл в центре около полутора часов. Как сообщает издание People, Кевин принес с собой что-то из еды. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос - интересно, какую еду можно привезти пациенту, который платит около $3000 за день лечения? После того, как Кевин уехал, Бритни отправилась покурить, она улыбалась и разговаривала со своей новой подругой-ровесницей, которая казалось тоже проходит курс реабилитации. Все указывает на то, что родители двоих детей оставили свои недомолвки и сконцентрировались на здоровье Бритни, делает вывод журнал People. Бритни разрешается видеть детей. И они не заставили себя ждать: 25 февраля певицу посетила ее родная мать, взяв с собой обоих малышей - Шона Престона и Джейдена Джеймса. Линн Спирс ехала в мини-купере, а детей везли в другой машине - в джипе. Обе машины по дороге сопровождал полицейский эскорт из трех машин. Все трое оставались с Бритни в течение почти двух часов, после этого детей отвезли обратно в дом Кевина. В это время Джейсон Александр (Jason Alexander), который был мужем Бритни Спирс менее трех дней, рассказал об увлечении певицы кокаином. Тем самым он только подлил масла в огонь, заявив, что Бритни является наркозависимой. Он рассказал о том, что в январе 2004 года (непосредственно перед своей свадьбой в Лас-Вегасе) они с Бритни бодрствовали на протяжении 72 часов (3 суток). Спать им не хотелось, потому что все эти 3 дня они принимали кокаин и экстази. "Мы принимали экстази по ночам, чтобы было веселее на вечеринке, а днем мы принимали кокаин, чтобы не заснуть. А потом мы с ней приняли успокоительное, типа "Валиума", чтобы заснуть. Бритни не спала с самой новогодней ночи. А вот я так долго не смог продержаться. - рассказывает Джейсон. - Проблемы с наркотиками у Бритни были еще тогда, когда мы были вместе - а ведь это было три года назад". Однако Джейсон Александр полностью солидарен с Кевином Федерлайном, в том, что Бритни действительно нужна помощь, и то, что сейчас делается - "это исключительно проявление заботы о человеке, которого мы любим, и о ее будущем". На прошлой неделе Бритни вновь вернулась в реабилитационную клинику в Малибу, откуда она сбежала после одного дня пребывания. Ее менеджер Ларри Рудольф опроверг слухи о том, что певица хочет покончить с собой. "Она в клинике и очень прискорбно, что некоторые СМИ пишут о ней такую ложь в то время, как она пытается вылечиться". По его словам, Бритни вернулась в учреждение в пятницу вечером. Как известно, и Бритни и ее экс-супруг Кевин Федерлайн добиваются единоличной опеки над их двумя сыновьями. По слухам, супруги договорились, что дети останутся с Кевином, пока Бритни будет проходить полный курс реабилитации в клинике. Программа продлится от 30 до 45 дней. Если Бритни не найдет в себе силы долечиться, она может потерять опеку над детьми. Как стало известно, пока внеочередные слушания по иску Федерлайна об опеке над их двумя детьми отменены.

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