Первый муж Спирс: Бритни повторит судьбу Анны Николь Смит

Первый супруг Бритни Спирс, за которым она была замужем 55 часов, заявил, что певица может повторить трагическую судьбу супермодели Playboy Анна Николь Смит. По мнению Джейсона Александера, Бритни необходимо пересмотреть свои взгляды на жизнь и вернуться к истокам в родные места в Луизиану. "Ей надо отдохнуть от Голливуда", - добавил Александер. "Она всего лишь обыкновенная деревенская девушка, ей просто необходимо отдохнуть от Голливуда. Самая большая проблема Бритни состоит в том, что никто не хочет воспринимать ее такой, какая она есть на самом деле. Окружающие видят лишь созданный образ", - добавил первый муж американской поп-певицы. Сама Бритни Спирс, став в последнее время героиней скандальной светской хроники, находится в реабилитационном центре в Малибу. Представители певицы отказываются официально комментировать психическое и физическое состояние певицы, однако последний муж Бритни, Кевин Федерлайн, заявил о пристрастии девушки к наркотическим веществам. Вместе с тем, Джейсон Александер утверждает, что он вместе со своей бывшей женой также "баловался" наркотиками. В качестве примера Александер рассказал, что как-то раз они на протяжении трех суток находились под воздействием кокаина и экстази, сообщает WENN. "У нее точно проблемы с наркотиками, и они начались еще тогда, когда мы были вместе – более трех лет назад", - добавил первый муж Бритни Спирс. В начале февраля 2007 года в возрасте 39 лет скончалась звезда Playboy Анна Николь Смит. Точные причины смерти не сообщаются, однако по некоторым данным, смерть могла наступить из-за передозировки наркотиков.