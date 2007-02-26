Галкин выдал все тайны Моисеева

Мы уже писали о том, что Максим Галкин на своих концертах не щадит не только политиков, но и звезд российского шоу-бизнеса. Со сцены юморист насмехался над Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым. Вот и Борис Моисеев не избежал издевательств со стороны Галкина. Во время недавнего концерта в Екатеринбурге юморист оценил артистические данные Бориса и выдал одну из его тайн. "Расскажу вам секрет Бори Моисеева, которым он пользуется, чтобы не платить штраф сотрудникам ДПС, - заинтриговал публику Максим. - Поскольку он водит машину так же ужасно, как танцует и поет, то проблемы с милицией имеет довольно часто. Как только ДПСник подходит к его машине, он тут же открывает окно и начинает басить развратным голосом: "У меня нет денег, но вы можете сделать со мной все, что угодно!" Как правило, милиция от такого ужаса старается ретироваться..." Актриса и режиссер Рената Литвинова – давняя любимица юмориста – тоже стала одной из "героинь" его программы. "Нет, это надо быть такими глупыми! – вещал Галкин со сцены, подражая Ренате, - Блондинку на экзамене в автошколе спрашивают: "Расскажи нам что-нибудь о строении двигателя". – "А можно своими словами?" – "Можно". – "Вжжжжжжжж..." Публика осталась весьма довольна выступлением артиста и его пародиями на звездных персонажей. Как обычно, досталось и другим звездам шоу-бизнеса, и политикам. А самому Галкину досталось только несколько подарков. Роскошных букетов не было, поклонницы в основном обходились скромными розочками, пишет "КП-Екатеринбург". И только одна женщина приготовила Галкину татарский национальный десерт чак-чак.