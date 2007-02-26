Мика Ньютон собирается войти в «Теплую реку» дважды

В эти выходные юная певица Мика Ньютон презентовала новый, второй по счету альбом, «Теплая река» и раздала автографы в одном из супермаркетов техники. В благодарность всем людям, которые были рядом, всем, с кем Мика познакомилась в 2006 (актеры, режиссеры, продюсеры, музыканты…) был выпущен «альбом саундтреков». В него вошли песни, ставшие музыкальным сопровождением к фильмам. «Изначально, мы хотели назвать альбом «Саундтрек». Но многих могло смутить это название. А песня «Теплая река» уже стала настоящим хитом к моменту выпуска альбома и клип занимал первые места в рейтингах. Потому диск получил название заглавной песни. Но суть от этого не поменялась. Кстати, «Теплая река» была написана Русланом Квинтой специально для фильма «Жизнь врасплох». Лично я была очень рада узнать, что мои песни становятся саундтреками к фильмам. Это так необычно, видеть как под твои песни люди на экране живут, любят, дружат». А пока альбом «Теплая река» взял старт на «золотой диск», Мика уже записывает в Британии англоязычный диск. На студии «Метрофоник» совместно с Брайаном Роулингом (продюсером с мировым именем) Мика Ньютон работает над материалом. Уже записано 4 песни. На одну из них – «I`m sorry» – снят клип, который по всем прогнозам обещает занять лидирующие места в британских чартах. По материалам пресс-службы артиста.