Заворотнюк никак не может выйти замуж

Свадебная эпопея Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова далека от своего завершения Актер не решается сделать предложение своей возлюбленной, будучи официально женатым на другой. Это препятствие Жигунов собирался устранить еще в прошлом году. Напомним, в ноябре он подал на развод с актрисой Верой Новиковой. Несмотря на отсутствие у супругов взаимных претензий, развестись артист никак не может. Что делает невозможной и его женитьбу на Анастасии Заворотнюк. На прошлой неделе должно было состояться еще одно слушание. Однако результаты его Жигунова совсем не обрадовали. "Слушание не состоялось, как мне сказал мой адвокат, потому что судья ушла в отпуск. Вообще бардак какой-то! Судьи то увольняются, то болеют, до этого мое дело перебросили из одного суда в другой! Всё идет так медленно и неправильно! Никак не получается развестись", – рассказал актер. Интересно и то, что недавно у Анастасии Заворотнюк пропало обручальное кольцо, которое Жигунов подарил ей перед самым Новым годом. Как известно, это считается дурной приметой. А родственники нынешней супруги Сергея, актрисы Веры Новиковой, и вовсе уверены: свадьбы не будет. Они не сомневаются в том, что Жигунов заберет иск о разводе и вернется к своей жене.