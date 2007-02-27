Татьяна Буланова готовится к родам

Певица Татьяна Буланова, которая в скором времени готовится во второй раз стать мамой, решила до самых родов скрываться от общественности. По мнению артистки, чрезмерное внимание публики ей сейчас ни к чему. "Я поняла, что мне нужен покой, - говорит Татьяна. – Поэтому мы решили объявить своеобразный мораторий на разного рода публичные мероприятия". Буланова уже отменила все гастроли и выступления и настраивает себя на ответственный процесс. Говорят, рожать певица намерена непременно в родном Санкт-Петербурге. Ребенок в семье Татьяны Булановой и ее супруга, капитана питерского "Зенита" Владислава Радимова, должен появиться совсем скоро, уже в апреле, пишет "МК-Воскресенье". Кстати, Влад из чувства солидарности с супругой решил тоже отказаться от появления на публике. Вернувшись со сборов, он объявил о своем решении всем друзьям. Напомним, у Татьяны уже есть сын Александр от первого брака с Николаем Тагриным. А у Радимова есть дочь, тоже Александра.