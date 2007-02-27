Ирина Дубцова снимется в эротическом фильме

Ирина Дубцова приняла предложение от своего знакомого режиссера сняться в его новом фильме В мелодраме певица сыграет роль влюбленной в начинающего бизнесмена девушки, которая готова ради своих чувств идти на подвиги. Единственное, режиссер попросил "фабрикантку" сбросить несколько лишних килограммов, так как по сценарию ей придется сниматься в откровенных сценах. – Это будет отличный фильм о страстных чувствах, – призналась Ирина. – Правда, надо похудеть для некоторых cцен, но, думаю, я с этим справлюсь.