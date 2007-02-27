Антон Макарский – «О тебе…»

Антон Макарский – удачливый многостаночник, он попадает в проекты, которые неизменно становятся громкими и удачными. Участие в мюзиклах «Метро» и «Нотр-Дам де Пари», запись клипа с «Belle», съемки в телесериале «Бедная Настя» - и имя симпатичного брюнета уже на слуху. И вот вышел дебютный альбом Макарского, наполовину из песен Ирины Дубцовой. В отличие от тенденций последних лет, на диске «О тебе…» нет видеоклипов. Отчасти потому, что не успели отснять клип на заглавную песню (дуэт с женой Викторией Морозовой). Но прочитывается это концептуально – как разделение на музыкальную и киношную ипостась артиста. Дескать, тут – только музыка. Пятнадцать песен альбома акцентируют внимание на вокальном мастерстве выпускника Щукинского училища. Аранжировки сделаны на компьютере без привлечения живых музыкантов, что отчасти оправдано для артиста без постоянного состава, поющего на заказниках и сборных концертах исключительно под минусовую фанеру. Однако ничто не мешало и в минусовку включить приличную гитарную или саксофонную партию, артист явно экономит на стоимости записи. И тут отчетливо проявляется внутренний диссонанс. Песни претендуют на респектабельность, однако записаны максимально дешево. Случайность? Участие в мюзиклах навсегда, похоже, оставило вокалу Макарского умение четкого артикулирования текста. Очень ценное качество, редкое для начинающего артиста. Макарский понимает смысл того, о чем поет. Он умеет отстраивать перспективу сюжета песни – действие в каждой из песен развивается по драматическим законам, что тоже выдает театральную выучку (схожую с пониманием песни у Сергея Лазарева, кстати). Однако драматические законы – вовсе не умение достигать драматического накала. Начиная с шепота или спокойной мелодекламации, артист поднимает градус эмоций все выше и выше – но спотыкается вдруг на самой высоте, и скатывается вниз. Отчего-то Макарский боится дать эмоций на самом накале, боится лишних эмоциональных обертонов, боится перейти на открытый крик – и песня лишается амплитуды и искренности. Потому что искренний человек вскричал бы. Ирина Дубцова написала Макарскому песни, которые для успеха у массовой публики надо или насытить отчаянно модными семплами, или вытянуть пронзительно-искренним вокалом. Макарский, увы, не осилил ни одного из вариантов. Аранжировки сделаны в традиционном незатейливом поп-бите и не блистают актуальностью. О том, почему не получается искренность, мы уже поговорили. Даже замечательную тонкую песню Трофима «Пора» Макарский зачем-то насыщает неуместным пафосом вместо ощущения внезапно наполнившей сердце свободы. От этого – впечатление, что музыкант все понимает и хочет выразить, но выразить не может. Потому что сам такого никогда не испытывал. Наверное, это был рискованный шаг – надеяться только на свой вокал. Забить на «моду», «формат». Иногда формат дисциплинирует. Получился альбом одной форматной песни. Хит «Вечная любовь» значительно перекрывает весь остальной материал. И тем не менее Антон Макарский выпустил по-своему важный альбом. Поп-баллады с мюзикловой начинкой – это товар штучный. Они сильно коррелируют с личностью самого исполнителя, требуют от него душевной зрелости и немалого вокального мастерства. Даже попытка выпустить на широкую публику альбом в такой стилистике – достойна похвалы. Пусть альбом не получился «бомбой» - попытка того стоит. А Макарский только начинает свой путь на большую поп-сцену, он умеет учиться. Попытка была осознанной – большинство песен записаны в 2003 году, и все-таки артист выпустил их в 2007-м. Значит, несмотря на неурядицы, желание выпустить именно такой альбом было просто маниакальным. Альбом «О тебе…» рекомендуется любительницам томных мужских теноров и тем, кому хочется иметь в коллекции песню «Вечная любовь». Не рекомендуется ценителям актуальной поп-музыки.