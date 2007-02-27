Слава потеряла мудрость

У звезды фильма «Параграф 78», певицы и актрисы Славы, серьезные проблемы со здоровьем. Через несколько дней после премьеры кинокартины, где она светилась от счастья и рассказывала, что прекрасно себя чувствует, девушке пришлось в срочном порядке удалить зуб мудрости. Приступ самой острой, которую только можно испытать, боли сразил девушку, когда она отдыхала дома с дочкой. Не в силах больше терпеть, Настя Сланевская (так зовут певицу на самом деле), еле держась на ногах, сама отправилась в больницу. - Мне вырвали зуб мудрости, и сейчас я просто умираю от боли, - поделилась Слава с "ТД".