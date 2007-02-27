С Анитой Цой произошел казус

23 февраля прочно закрепился в умах россиян как мужской праздник. Дамы повально поздравляют своих мужчин, даже если последние не имеют никакого отношения к армии. Звезды политики и шоу-бизнеса решили восстановить справедливость и отметили этот праздник по-армейски. В крупнейших парках Москвы 23 февраля были организованы "Полевые кухни Авторадио". В Таганском парке было как никогда "звездно". Сначала раздавать вкусную армейскую кашу с мясом приехал "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков. Нацепив белый фартук и поварской колпак, Алексей ловко орудовал половником и угощал гречкой всех желающих. Эстафету у Алексея Лысенкова приняла певица Анита Цой. Она появилась на публике в костюме гонщика "Формулы-1". Но тут случился маленький казус. Дело в том, что Анита невысокого роста, и доставать кашу из котла ей не удавалось. В результате, был экстренно найден выход. "Когда я увидела эти огромные бочки с кашей, сразу поняла, что мне до них не достать, но парни с "Авторадио" быстро подсуетились и меня, поставили на ящик. Было конечно страшновато, но я уверенно стояла на ящике и раздавала людям армейскую кашу. Всех накормила и отправилась в магазин компьютерной техники, выбирать подарки своим любимым мужчинам. Ведь главное в праздничный день, не обделить вниманием своих самых близких защитников отечества!" Анита так увлеклась процессом, что чуть было сама не осталась голодной. В парке Горького солдатской кашей всех желающих угощал Владимир Вольфович Жириновский. Как всегда с особым таким колоритом и присущей только ему харизмой. Чуть позже на раздачу прибыли очаровательные солистки из группы "Рефлекс". Девушки признались, что им было приятно накормить всех. "Раздавая кашу, на таком мягко сказать, прохладном воздухе, нас согревало чувство, что мы делаем полезное дело, кормим народ. Многие просили добавки, потому что каша действительно очень вкусная, совсем даже не соленая, с мясом. Мы попробовали ее с удовольствием. Я, например, из семьи военных и к этому празднику у меня особенно трепетное отношение. Это не просто мужской день, это день защитника отечества. Хорошо, что у нас есть наши защитники, которых мы сегодня сможем от всей души поздравить", - призналась солистка "Рефлекса" Алена. В парке "Северное Тушино" кулинарное амплуа примерила известный политик Ирина Хакамада. Вместе с солдатами она раздавала кашу и автографы.