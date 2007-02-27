Двойная жизнь героя «Кадетства» (ФОТО)

Актерский состав и съемочная группа популярного сериала "Кадетство" отмечали 23 февраля на балу. Кадетский бал был устроен не только по поводу "мужского дня" календаря, но и для презентации второго сезона сериала, который стартует на СТС в начале марта. Уже известны некоторые подробности продолжения фильма. Второй год обучения в Суворовском училище будет исключительно зимним, так как продолжение сериала снимается с конца осени. К тому же, во втором сезоне будет намного больше любви, чем в первом. У всех героев-суворовцев появятся любимые девушки, а у одного из них даже две. "Наверняка, это Перепечка влюбится сразу в двух девчонок…" – шептались в кулуарах на балу. Так что, судя по всему, Перепечка познает все радости двойной жизни. По-новому заиграет и ситуация "Макаров плюс Полина Сергеевна". Кстати, Макарову, роль которого исполняет Александр Головин, в этом сезоне придется нелегко. У него появится серьезный конкурент, такой же харизматичный, обладающий лидерскими качествами. Суворовец Соболев был переведен из другого училища на место выбывшего Левакова. Исполнитель роли Соболева Артем Терехов рассказывает о своем герое: "Мой персонаж не отрицательный, так как он, поступил бы любой сильный парень. Он не делает никому подлости, ведет себя как зеркало: как к нему относятся, так и он. Просто так он другим не вредит, но он мстителен, что, кстати, есть и во мне". Интересно, что Артема Терехова пробовали на роль Левакова еще до съемок первого сезона "Кадетства", но тогда он не попал в сериал: "Да и Соболев мне намного больше нравится, - комментирует Терехов, - Уверен, что публика расколется на два лагеря в спорах об этом персонаже. Одни будут за него, другие против". На балу было видно, что Терехов отлично вписался в дружную компанию "кадетов". Да и "командный", то есть, преподавательский и родительский состав, присутствующий на мероприятии, относился к нему с привычкой. Звучали не только пафосные речи, дружеские признания и поздравления. Аристарх Венес и Кирилл Емельянов исполнили жесткий реп о своих кадетских буднях и создателях проекта. А после того, как председатель Московского суворовско-нахимовского содружества генерал-майор Александр Владимиров рассказал забавные истории из своего кадетского прошлого, зал "зажгла" совсем не бальная группа "Ранетки". Девчонки подарили любимым "кадетам" свою новую песню.