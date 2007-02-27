Солистка «Блестящих» сменила имидж

Солистка группы "Блестящие" Ксюша Новикова решила кардинально сменить имидж Эксперимент над волосами певица провела по совету своей подруги Нади Ручки, которая давно уговаривала ее на этот шаг, пишет "Твой день". "Я давно говорила, что быть брюнеткой ей намного лучше", – прокомментировала новый образ подруги Надя Ручка. Когда все процедуры были пройдены, подруги направились в ближайший ресторан, поражая прохожих шиком мехов и собственной непринужденностью. Прибыв на место, вызывающе сексапильные "блестящие" оказались по-монашески скромными в заказе блюд и довольствовались постным супчиком и овощными салатами. Общую трапезу не разделила лишь обновленная Ксюша. "Я вчера уже покушала и пока не хочу", – пояснила коллегам Новикова, которая следит за своей фигурой с особой тщательностью, ведь с проблемой лишнего веса она знакома не понаслышке.