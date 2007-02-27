Пэрис Хилтон закидали банками и чашками

Во время раздачи автографов после состоявшегося в четверг в столице Австрии знаменитого Венского бала Пэрис Хилтон, которая прибыла на мероприятие в качестве почетной гости, подверглась бомбардировке подручными предметами На сцену, где она расположилась, то и дело прилетали различные предметы: губная помада, чашки из-под кофе, банки и так далее. Менее чем через 30 минут организаторы вынуждены были прервать мероприятие, а охранники срочно увели Пэрис со сцены. Хаос начался с того, что представители австрийской Коммунистической молодежи с верхних ярусов начали разбрасывать в толпу листовки антикапиталистического содержания. После этого некоторые молодые люди начали бросать скомканные листовки на сцену. Вслед за бумагой в ход пошли и более тяжеловесные предметы. Сотни фанатов, с самого раннего утра пришедших в торговый центр, чтобы получить автограф светской львицы или хотя бы взглянуть на нее вживую, вынуждены были уйти ни с чем.