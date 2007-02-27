Серега открывает хип-хоп бутик

28 февраля в Киеве состоится официальное открытие первого магазина сети King Ring Boutique, владельцем и учредителем которого является один из самых популярных в России и Украине рэпперов - Серега. Идея открыть хип-хоп магазин, в котором бы были представлены самые актуальные и модные бренды, пришла в голову Сереге несколько лет назад. Но после подписания контракта с американской торговой маркой Rocawear, лицом которой Серега стал на территории всего СНГ, рэппер занялся этим вопросом всерьез. Сразу же было найдено помещение - в центре «старого» города, на улице Артема, и поставлена задача дизайнерам - создать неповторимый интерьер, который бы передавал атмосферу хип-хопа. В интерьере King Ring Boutique все напоминает о том, кто является его владельцем: на стенах фотографии Сереги и его американского коллеги - Jay Z - основателя Rocawear. В центре зала - стеклянная витрина, в которой выставлены многочисленные награды рэппера, его последние диски и бутылка шампанского «Crystal» за 1000 долларов, которую Серега пообещал распить, после того как заработает первый миллион еще и в фэшн-индустрии. Помимо одежды марки Rocawear, которая продается на эксклюзивных правах только в King Ring Boutique, в магазине представлены все самые популярные хип-хоп брэнды: New Era, Makaveli, G Unit, Akademiks, Sean John, Bape, Billionare Boys Club. Причем некоторые вещи действительно уникальны и существуют в единичных экземплярах - их можно приобрести только в King Ring Boutique.