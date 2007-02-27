«Татушка» Юля отговорила Лазарева от «Евровидения»

О том, что его кандидатуру рассматривают на участие в конкурсе, певец узнал последним.Сергей прилетел в Самару за несколько часов до концерта. И перед выступлением успел ответить на несколько вопросов корреспондента «КП». Конечно же, речь зашла о том, что Лазарев якобы примет участие в конкурсе «Евровидение». - Да я об этом узнал последним! - уверяет Сергей. - А я даже не подавал заявки, к тому же уже согласился на участие в шоу Первого канала. Тем не менее, узнав, что его могут послать на «Евровидение», Сергей посоветовался со своей сводной сестрой «татушкой» Юлей Волковой. - Она меня отговорила, - признался певец. - После выступления на «Евровидении» артиста начинают обсуждать, давать советы, искать изъяны, обливать грязью... Кстати, я считаю, что значение этого конкурса в России слишком завышено. Для других европейских стран это просто однодневное шоу.