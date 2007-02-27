Основатель Playboy женится

Основатель Playboy 80-летний миллионер Хью Хефнер говорит, что настолько устал от секса, что предпочтет ему семейную игру в домино. Хефнер (Hugh Hefner) известен тем, что переспал с тысячами женщин и постоянно проводит вечеринки с участием девушек Playboy. Один из источников рассказал, что Хефнер уже даже выбрал претендентку на роль его жены. Это одна из тех самых трех блондинок, которые не отходили от него ни на шаг в последнее время. Хью Хефнер до этого жил с 26-летней Холи Мэдисон, 32-летней Бриджет Марквардт и 21-летней Кендрой Уилкинсон. Однако знаменитый плэйбой остановил свой выбор Холи Мэдисон. Совсем недавно приближенные люди Хефнера сообщили, что у основателя Playboy не осталось энергии на удовлетворение бесчисленных девушек, поэтому ему больше по душе обычный отдых с женщинами на своей вилле в Беверли Хиллс: "Мне наскучили бесконечный праздник и бесконечный секс. Я все еще активен, но по-другому - мне нравится играть со своими подружками в домино", - сказал Хефнер.