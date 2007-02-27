Земфира увела музыканта у Estethic Education

После Нового года по Украине активно стали шириться слухи о распаде необыкновенной группы Estethic Education . И действительно, коллектив не давал концертов в родной стране почти полгода. Вокалист Луи Франк простился с нанимаемой им квартирой в Киеве и теперь живет на два дома в Лондоне и Москве. В Лондоне жена Луи Дина Корзун с этого года играет в одном из ведущих английских театров - National Theatre. А в Москве в последнее время Луи и Юру Хусточку стали часто видеть в компании российской группы Би2. В начале февраля на дне рождения Шуры Луи даже пел с ним на одной сцене песню "Скользкие улицы". В это же время в российской и украинской прессе появилась информация о том, что третий "кит" Estethic Education , клавишник Дмитрий Шуров, ушел из группы к Земфире. С Земфирой Дима пишет новый альбом и играет на концертах. 14 декабря, на дне рождения ведущего музыкального портала Звуки. ru , состоялся первый нашумевший концерт главной рок-певицы России после длительного перерыва. Место за клавишными и на самом деле занимал Дима Шуров... Однако несмотря ни на какие слухи и домыслы, у группы, оказывается, все в порядке и ребята - вместе. А из информационного поля пропали они главным образом потому, что писали новый альбом, выход которого запланирован на середину апреля на лейбле Lavina Music . Этот альбом они считают своим по-настоящему первым студийным созданием: мрачным и надрывным, но с пятнами света и настоящей роковой романтики. 28 февраля состоятся съемки клипа на первую песню нового альбома, которую услышит Украина. Это песня Unbelievable («Невероятно»), ставшая саундтреком к необычайно красивому и тонкому кино «Orangelove» (реж. Алан Бадоев). Снимать клип, конечно, будет тоже Алан. Группу считают одной из самых желанных в клубной жизни Москвы. А песня Unbelievable (вслед за хитом прошлого года Machine ), едва попав в ротацию, побывала на первом месте в "Хит-параде двух столиц" на ведущем рок-радио Москвы "Радио Maximum ". Сюжет кино: Потрясающе трагичный мир большой любви. Она - украинка, студентка консерватории (Ольга Макеева). Он - российский фотограф, который не может себе позволить упустить шанс профессионально снять события оранжевой революции (Алексей Чадов). Неважно себя чувствуя, девушка решила сдать анализ крови, который показал, что у нее ВИЧ. Она не хочет, чтобы он оставался с ней, она боится погубить и его жизнь тоже. Тогда парень заражается ВИЧ сознательно, чтоб быть со своей любимой до конца…