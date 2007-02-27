В сети появился Виртуальный Музей Обуви (ФОТО)

Вебсайт, о котором пойдет речь, безусловно, имеет все шансы стать одним из наиболее часто посещаемых. Ибо это то место, где собраны самые разнообразные (а стало быть, на любой вкус и цвет) коллекции обуви. Дизайнерские туфли, ботиночки, босоножки, свадебные, для малышей, всевозможных цветов и форм – здесь можно провести целый день. Виртуальный Музей Обуви, созданный голландцами, открылся всего неделю назад. Хотя Лиза Снук, его директор, задумала создать такой Музей еще в 2004 году. Неудивительно, что на подготовку ушло столь значительное количество времени. Организаторы долго выбирали достойных дизайнеров, а также фотографов и издателей, которые бы согласились сотрудничать с Музеем. Несмотря на то что вебсайт продолжает развиваться, уже сейчас в его базе данных более пятидесяти дизайнеров. Вы можете получить небольшую информацию о каждом из них и ознакомиться с частью их коллекции непосредственно в Виртуальном Музее, а также более подробно – на страницах Интернета самих мастеров, адреса которых также можно найти в новом Музее. Есть и еще одна приятная новость - помимо вирутальных выставок Музей устраивает реальные мероприятия – от аукционов до целых шоу – по всей Европе. На сайте предлагается ввести свой электронный адрес, и вы будете получать регулярную информацию обо всех музейных событиях. На главной странице - ежедневно обновляющаяся информация о последних приобретениях Музея.