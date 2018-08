Леонардо ди Каприо снимется в ремейке гонконгского фильма

Леонардо ди Каприо станет продюсером очередного ремейка известного гонконгского фильма, а также сыграет в нем главную роль. Как сообщает The Hollywood Reporter, компания Warner Bros. Pictures приобрела права на съемки криминального триллера "Confessions of Pain" и готова доверить их продюсерской компании ди Каприо Appian Way. Сценарий будущей картины напишет лауреат премии "Оскар" Уильям Монахан, награжденный за адаптацию для американского экрана другого гонконгского фильма "Двойная рокировка", который в США получил название "Отступники". Сюжет будет строиться вокруг расследования убийства, которое ведут два друга - полицейский детектив и частный сыщик. В процессе его им придется выяснить, что дело запутано куда больше, чем могло показаться с первого взгляда. Кроме этого, Уильям Монахан продолжит свое сотрудничество с "оскароносцем" Мартином Скорсезе. Для кинокомпании Paramount Pictures ими будет снят фильм The Long Play, о нелегких буднях представителей музыкальной индустрии. Напомним, что фильм "Отступники" признан американской Киноакадемией лучшей картиной 2006 года. Всего на церемонии, состоявшейся в Лос-Анджелесе 25 февраля, он получил четыре золотых статуэтки. Сам Леонардо ди Каприо претендовал на "Оскар" за роль в фильме "Кровавый алмаз".