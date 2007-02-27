«Бумбокс» посвятили видео вахтерам

Режиссер Виктор Придувалов снял группе ”Бумбокс” клип к песне ”Вахтёрам”. — Рассказывать заранее о нем не хочу, — говорит 27-летний солист группы Андрей Хливнюк, который написал слова. Мы сидим в столичном кафе ”Бабуин”. Раньше Андрей пел в черкасской группе ”Мандариновый рай”. — Видео выйдет на экраны через месяц. Этим клипом мы ”закрываем” альбом ”Фемили бизнес”. ”Бумбокс” отсняли еще два видео для этого альбома — ”Цветы в волосах” и ”Кем мы были”. — У клипа ”Цветы в волосах” было пять версий, — продолжает Хливнюк. — Его сюжет — история из жизни режиссера Виктора Придувалова. Парень выезжает за границу, а девушку оставляет в Украине. В песне есть слова: ”Любовь в таксофонах обречена недолго жить”. В клипе используем архивные кадры 80-х. Сейчас ”Бумбокс” готовит новый альбом. Для него записали дуэт с группой ”Мандариновый рай”.