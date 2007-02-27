Прямую трансляцию церемонии вручения «Оскаров» посмотрело 39,7 млн. человек

Полностью трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" посмотрело 39,7 млн. человек. При этом, согласно данным аналитической группы Nielsen Media Research, как минимум одну минуту церемонии посмотрели уже 87 млн. зрителей. Длилась церемония вручения "Оскара" почти четыре часа, что сделало ее одной из самых длительных за всю историю премии. По мнению некоторых участников прошедшего в воскресенье мероприятия, оно стало одним из самых скучных. Свою лепту внесла ведущая шоу – Эллен ДеДженерес, которую обозреватель Variety назвал "безопасным выбором организаторов премии" за излишнюю политкорректность. Брайан Лоури (Brian Lowry) также отметил, что "ДеДженерес не совсем подходит для такой большой сцены", передает E!Online. Телевизионная аудитория в 2007 году по количеству приблизилась к 1974 году – тогда вручение премии "Оскар" посмотрело 40 млн. человек. Отмечается также, что не случилось и "катастрофы" 2003 года (33 млн. человек), а также не был повторен рекорд 1998 года – тогда "Титаник" привлек к экранам 55,2 млн. телезрителей. Согласно статистике, больше всего американских зрителей собралось в Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Лос-Анджелес, в котором и проходило мероприятие, занял лишь четвертую позицию по количеству телезрителей. По мнению экспертов в области медиа, минус нынешней церемонии выражается также и в том, что в процесс были внесены достаточно серьезные изменения. Вышеупомянутый Брайан Лоури заявил, что "такого скучного и неудачно срежиссированного проекта" он не припомнит. Стоит также отметить, что многие радиостанции и телеканалы, транслирующие церемонию, в какой-то момент даже перестали давать коммерческую рекламу, что явно свидетельствует о низком рейтинге шоу.