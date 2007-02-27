Как звезды наводят красоту перед «Оскаром»

27 февраля 2007, 14:45

Голливудские звезды, которые намерены выставлять себя напоказ в воскресенье на церемонии вручения "Оскара", будут снова выглядеть безупречно. Ни пятнышка на нежной как шелк коже, ни капельки пота, ни ненавистных морщинок, лишь намек на которые можно иногда разглядеть при сверкающих софитах. И все благодаря курсу красоты, стартовавшему несколько недель назад, а также косметологам, тренерам по фитнесу, массажистам, парикмахерам, визажистам и стилистам, которые готовят звезд Голливуда к появлению на красной ковровой дорожке. Для Эвы Шэмбан, косметолога из Санта-Моники, клиентуру которой составляет в основном голливудская элита, горячая пора началась пять недель назад. Дело в том, что лазерные процедуры по устранению темных пигментных пятен, появляющихся с возрастом, а также инъекции, которые делают губы чувственнее и разглаживают веки, нельзя делать в последнюю минуту. Ведь может случиться, что организм голливудской звезды ответит на процедуру аллергией, и тогда она будет вынуждена появиться на красной ковровой дорожке с заплывшим и отекшим лицом. Малопривлекательно выглядит и окруженный синяками после инъекций рот. Подобные процедуры для придания лоска перед церемонией вручения "Оскара", по словам Шэмбан, давно стали чем-то само собой разумеющимся. На них записываются не только сами звезды, но и члены семей, а также сопровождающие их персоны. Искусство дерматолога состоит в первую очередь в том, чтобы гости церемонии выглядели натурально или, по крайней мере, не намного искусственнее, чем публика привыкла видеть их на обложках журналов и по телевизору. "Звезды не могут позволить себе выглядеть так, как будто он предприняли экстренные меры", - говорит косметолог Джессика Ву из Лос-Анжелеса в интервью New York Times. А косметологи не могут позволить себе халтурной работы. Поэтому Гари Лэск, профессор дерматологии из Калифорнии, организовал курсы "Косметическая дерматология: голливудская перспектива". Инъекции делаются и в самые невообразимые места. Так, голливудские косметологи делают инъекции ботокса не только в лоб, чтобы разгладить морщинки между бровями, но и в подбородок и в спину - чтобы контур лица был более четким, а шея казалась более длинной. Подобная процедура особенно рекомендована тем, кто выбрал для оскаровской церемонии декольтированное платье с открытой спиной. Даже те, кто облачится в легкие наряды, могут вспотеть под софитами. От этого помогут инъекции ботокса, которые делаются в подмышки и ладони, предотвращая тем самым потообразование. Стоимость подобных уколов доходит до нескольких тысяч долларов. И в отличие от ювелиров и дизайнеров одежды, которые одалживают звездам бриллианты и наряды, дерматологи выписывают реальные счета. Тренеры по фитнесу тоже хотят получать деньги за свои услуги. Майкл Джордж, который приводит в форму, среди прочих, и оскароносную Риз Уизерспун, недели за три до церемонии принимает на 30% больше звонков от знаменитостей - все хотят сбросить лишние килограммы. Джордж концентрируется тогда на тех частях тела, которые особенно бросаются в глаза на церемонии вручения главной кинематографической награды.

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