У Дженнифер Энистон новый роман

Голливудская актриса Дженнифер Энистон встречается с новым мужчиной, на сей раз не с актером Как сообщает Daily Express, Дженнифер тайно встречается с кинооператором телевизионного шоу своей коллеги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. Этот мужчина по имени Майк встретил Дженнифер, когда она была гостьей на шоу в прошлом месяце. «Дженнифер представилась, и они начали болтать. А на следующий день Майк пригласил её поужинать, - сообщает источник Daily Express. – С тех пор они несколько раз появлялись вместе на людях. В частности они были в боулинге и ресторане Marix – одном из её любимых лос-анджелесских заведений. Он ей действительно нравится». Если Дженнифер никогда не афишировала своих отношений с предыдущим мужчиной, то уж наверняка не станет привлекать внимание и к этому роману.