Красивый роман «фабриканта» Шаляпина

Выпускник последней "Фабрики звезд" и обладатель звучной фамилии Прохор Шаляпин завел роман с еще одной представительницей знаменитой певческой семьи. Избранницей молодого человека стала племянница оперной певицы Елены Образцовой. В последнее время Прохора стали все чаще замечать в компании симпатичной незнакомки. Как выяснилось, спутница молодого певца - студентка престижного вуза. Однако к миру музыки все же имеет отношение - Юля приходится родной племянницей примадонны оперной сцены Елены Образцовой, пишет "КП-Волгоград". Познакомились молодые люди в столичном солярии. Прохор уже собирался покинуть центр красоты, когда увидел красивую девушку, парковавшую свою машину. Артист решил не откладывать знакомство и пригласил новую знакомую в бар. Так начался роман Шаляпина и родственницы знаменитой певицы. "Прохор умеет красиво ухаживать, - улыбается Юля, - он задаривает меня цветами, пишет стихи…" Говорят, Елене Образцовой молодой человек понравился. Одобрив выбор Юли, певица сразу же посоветовала артисту оставить шоу-бизнес. По мнению примадонны, вокальные данные Шаляпина позволяют ему поменять эстраду на оперную сцену. Если Прохор прислушается к совету именитой певицы, то его карьере "фабриканта" придет конец, и в его жизни наступит совершенно иной период. Пока молодые люди не афишируют свои отношения, а на вопросы о серьезности намерений отвечают уклончиво. "О свадьбе пока не думаем", - только и сказали ребята. Прохор с Юлей не расстаются ни на минуту. В феврале у Шаляпина намечены гастроли в Америке. Говорят, Юля будет сопровождать своего возлюбленного в поездке.