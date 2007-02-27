Елена Проклова помолодела на 20 лет

Актриса и телеведущая Елена Проклова исполнила свою давнюю мечту – побывала на Мальдивах. По словам артистки, после проведенного в экзотических местах отпуска она помолодела на пару десятков лет. "Я потрясена совершенно! – откровенничает Проклова. - Никогда раньше не была там, а тут вдруг все так удачно сложилось: появилось десять свободных дней, деньги получила. Думаю: "Что ж я, так без Мальдив и умру?" И, знаете, я ими заболела. Такое ощущение, что попадаешь на другую планету — все бирюзово-голубое, желтое, оранжевое, все цветет, пахнет, люди улыбаются, смеются. Мне за всю поездку пригодились одни только шорты — остальное время я ходила в купальниках и босиком. Кажется, пару десятков лет сбросила". Своим прекрасным внешним видом Елена Проклова обязана не только качественному отдыху, но и здоровому образу жизни. "Я много пробую, - говорит актриса. - Хотя для себя выработала уже определенный принцип питания, который полезен не только для фигуры, но и для здоровья". "Иногда я себе позволяю нарушить все правила, пойти в ресторан и съесть то, что хочется, - призналась Проклова. - Я и так почти ни в чем себя не ограничиваю, кроме некоторых сочетаний продуктов — что-то вроде раздельного питания, в котором большое место занимают соки, овощи и фрукты". Кстати, даже собственная внучка актрисы Алиса никогда не называет свою звездную бабушку бабушкой, пишет "Московский комсомолец". "Я звоню, говорю: "Это бабушка Лена", она: "О! Ленусик, привет!" Ну и хорошо. По рангу, мне кажется, и не обязательно, - считает артистка. - Хотя я своих бабушек очень любила, и у меня нет неприязни к этому слову. Но, наверное, образ жизни я веду не очень-то бабушкинский".