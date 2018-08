Moby представит ремиксы на самого себя

Американский электронщик Moby собирается выпустить компиляцию, представляющую самые интересные реинтерпретации на свои собственные хиты. Новая коллекция, получившая название ‘Go – Remixes’, последует за сборкой лучших хитов музыканта ‘Go – The Very Best Of Moby’, которая вышла в ноябре прошлого года. Среди ремиксеров, взявшихся за работу над этим CD были названы Trentemoller, Mylo, Arman Van Helden, Steve Angello и Faithless. Говоря о треках, которые появятся на альбоме, самоуверенный вегетарианец сказал так: “Эти ремиксы потрясающие, это я заявляю с уверенностью и объективно, потому что не приложил руку ни к одному из них. Они были созданы людьми, которые намного более классные, чем я. Таким образом, я просто бездельничаю и греюсь в отражении лучей их славы”. Альбом ремиксов будет выпущен на лейбле Mute Records 26 марта.