All Saints снова прощаются

Женский коллектив All Saints не успели собраться вместе, как снова на грани распада. Результаты продаж нового альбома "Studio 1" оказались крайне низкими, что и послужило причиной пессимистичных решений. Новый сингл All Saints "Chick Fit", который выйдет 26 февраля, по слухам, скорее всего станет последним релизом группы. "Конечно, это очень печально, поскольку у всех нас были большие надежды на реюнион, но как оказалось, воссоединение не принесло ожидаемых дивидендов", - рассказал источник из окружения группы. Как стало известно, ни лейбл, ни сами All Saints не собираются продлевать контракт и записывать новый материал.