Тина Кароль без табу

Эротические, творческие и повседневные фото стремительно набирающей популярность украинской певицы. Тина Кароль - творческий псевдоним голубоглазой жительницы Киева Татьяны Либерман. Родилась Таня в 1985 году, и с детства серьезно связала свою жизнь с музыкой. Она окончила высшее Киевское государственное музыкальное училище им. Р. М. Глиэра. Подумав, решила, что знание менеджмента и логистики в жизни тоже пригодится, - и поступила в Национальный авиационный университет. Заговорили о Тине как о популярной певице в "общегосударственном масштабе" после ее успеха на конкурсе "Новая волна" в Юрмале в 2005 году: она заняла второе место и получила приз из рук самой Аллы Пугачевой, после чего, что называется, проснулась знаменитой. В 2006 году именно Тине доверили представлять Украину на Евровидении. Призовых мест она не заняла, но в престижную десятку попала. В том же году вышел дебютный альбом певицы - Show me your love. А с начала 2007 года в жизни Тины произошли некоторые изменения - теперь у нее есть собственная продюсерская компания "Тина Кароль Компани" (Tina Karol Company). Ее коллегами стали клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, который стал арт-продюсером певицы, Максим Бахматов ("Ледокол Бахматов" директор и учасник Камеди Клаб Украина, а теперь еще и гендиректор Tina Karol Company, а также ее давняя подруга и инвестор проекта Олеся Рябинина. Со своим новым директором Тина будет работать во втором сезоне "Танцев со звездами" на телеканале 1+1. Кроме того, певица просто брызжет идеями: например, недавно она заявила, что хочет "стать лицом украинской школьной формы". Кроме того, она планирует в свои 22 года выпустить автобиографию, и к августу приготовить к релизу новый альбом. Но и это не все: недавно Тина стала послом ООН от Украины по вопросам молодежи и гендерной политики. Теперь она будет участвовать в социальных программах, направленных на поддержку бездомных детей, а также займется борьбой со СПИДом и наркоманией.