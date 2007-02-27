Кайли Миноуг нашла соавтора

Для работы над новым альбомом Кайли Миноуг приглашает людей из интернета Так, недавно она позвала в помощь малоизвестного шотландца Келвина Харриса - бывшего подсобного рабочего в универмаге. Харрису всего 23 года. Продюсер Кайли нашел музыканта через его страницу на сайте MySpace. Молодой человек решил пойти по стопам Лили Аллен, Сэнди Том и Джейми Ти – разместить свою музыку в интернете, а затем ждать, когда к нему обратятся с предложением, от которого он уже не сможет отказаться. Представитель Кайли заявил, что Миноуг уже успела записать несколько треков вместе с Келвином и очень довольна результатами. Кроме Харриса, над песнями для нового альбома с Кайли вновь работают многожанровые эпатажники Scissor Sisters.