Пугачеву занесло в Заполярье

Так далеко с концертами Алла Борисовна давненько не ездила! 24 февраля примадонна дала концерт в Воркуте в рамках своего гастрольного тура по Коми. По словам организатора тура певицы Романа Мишарина, в заполярный город Алла Пугачева прибыла в хорошем настроении, несмотря на двухдневную дорогу. На вокзале помимо жителей города ее встретил и мэр Воркуты Игорь Шпектор. По словам Романа Мишарина, увидеть звезду и услышать ее песни собралось 1,5 тысячи воркутинцев, которые приобрели билеты стоимостью от 700 до трех тысяч рублей. Свое выступление Пугачева начала со слов «Наконец-то я до вас добралась. Спасибо, что пригласили». Концерт длился примерно два с половиной часа, в ходе которого Алла Пугачева исполнила песни как из нового, так и из старого репертуара. «Зрители были настолько воодушевлены, что аплодировали стоя. Алла Борисовна выступила при полном аншлаге», - подчеркнул организатор тура. После концерта Алла Пугачева отвечала на вопросы из зала, довольно много времени общалась с публикой. В целом, по словам Романа Мишарина, она осталась довольна теплым приемом, оказанным жителями Заполярья, сообщает «Комиинформ». Свой гастрольный тур по республике Примадонна продолжила 26 февраля на сцене Дворца культуры Усинска. Жители Ухты смогут услышать ее пение 28 февраля, а 1 марта мега-звезда даст концерт в сыктывкарском КСЦ «Ренова». Как рассказал организатор тура, концерт смогут увидеть и люди с ограниченными возможностями, для этого в залах предусмотрены бесплатные места для инвалидов-колясочников, а также детей-сирот.