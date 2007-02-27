Мэр Москвы выпустил книгу

Мэр Москвы Юрий Лужков решил заявить о себе как писатель и выпустил книгу, в которую вошло «Эссе ?О любви?». Ранее произведение эпистолярного жанра было опубликовано периодическими изданиями в России и Грузии. Теперь оно выходит отдельной книгой с параллельным грузинским и русским текстами. Издателем выступил известный представитель грузинской диаспоры в Москве Михаил Хубутия. "Это сочинение - яркий пример того, как порой одна единственная публикация-эссе может перевесить?много томов, если полна любовью. Ибо правда на стороне любви и любовь побеждает зло", – писал в своем предисловии к публикации главный редактор тбилисской "Всеобщей газеты" Валерий Кварцхелия. В книге столичного мэра речь идет о вековой взаимной любви русских и грузин, о чувстве, которое насильственно выталкивается из русско-грузинских отношений. Презентация подарочного издания состоится 2 марта в Гостином дворе, в помещении Московского нефтяного клуба.