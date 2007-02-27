Адреса и телефоны звезд опубликовали в интернете

На хакерском сайте illmob.org было опубликовано содержимое адресной книги мобильного телефона Пэрис Хилтон. Контакты звезд мирового шоу-бизнеса, в частности - Анны Курниковой, Эминема, Кристины Агилеры и лидера группы Limp Bizkit Фреда Дарста - попали в Cеть. Как пишет The Guardian, о том, каким образом эти данные попали в посторонние руки, пока точно не известно, однако отмечается, что телефон Хилтон обслуживается компанией T-Mobile, американское отделение которой накануне стало объектом хакерской атаки. Список адресов и телефонов знаменитостей появился на сайте в воскресенье. С тех пор указанные в нем телефоны перестали работать, а адреса электронной почты оказались завалены письмами - отправленные туда сообщения возвращаются с извещением о том, что ящики переполнены.