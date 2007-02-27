Сосо Павлиашвили стал строителем

Одно из предприятий по выпуску строительной керамики предложило певцу Сосо Павлиашвили стать рекламным лицом фирмы. Исполнитель отнесся к предложению с интересом. Собственный вклад в работу он оценил не в виде разового гонорара, а в акциях завода, став таким образом полноправным акционером в строительном бизнесе. «Конечно, в строительстве я понимаю намного меньше, чем в музыке, - говорит г-н Павлиашвили Intermedia, - но приобщиться к новому делу мне интересно. Мой отец - известный в Грузии архитектор. И я с глубочайшим почтением отношусь к представителям всех строительных профессий. Лично мне, по-человечески, представители серьезного бизнеса, руководители предприятия понятны и близки. Общение с ними для меня даже более комфортно, чем то, что принято считать «общением» в шоу-бизнесе».