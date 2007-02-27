«Клеопатре» исполнилось 75 лет

27 февраля 2007, 16:33

Одной из самых знаменитых актрис Голливуда, легенде мирового кинематографа, Элизабет Тейлор во вторник, 27 февраля 2007 года, исполняется 75 лет, передает радио "Культура". Без этой необычайно красивой женщины с фиолетовыми глазами, бархатными бровями, ярким скандальным характером трудно представить себе историю Голливуда. Капризная, своевольная, грешная, жестокая, разодетая и увешанная драгоценностями, она олицетворяла собой "вечную женственность", столь притягательную в жизни и искусстве. Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в семье английского торговца произведениями живописи и скульптуры в Лондоне, где провела первые семь лет жизни. Когда девочке минуло семь лет, родители перебрались в Америку, где папа Тейлор открыл художественную галерею в Беверли Хиллз - самом модном районе Лос-Анджелеса. Уже в детстве Элизабет Тейлор отличалась удивительной красотой, и первое приглашение сняться в кино получила в возрасте десяти лет. Фильм "Каждую минуту рождается такой" (1942) положил начало ее карьере на экране. Вскоре она подписала многолетний контракт с "Метро Голдвин Мейер", где первым ее значительным актерским достижением стал "Велвит на скачках" (1944) - о трогательной дружбе девочки и призовой лошади. От детских ролей в фильмах "Лэсси, вернись домой" (1943), "Джейн Эйр" (1944), "Белые скалы Лувра" (1944), "Мужество Лэсси", "Синтия" (1947) Лиз плавно перешла к романтическим девичьим образам, самым значительным из которых была Анджела из "Места под солнцем" Д. Стивенса (1951) - вторичной экранизации "Американской трагедии" Т. Драйзера. Ее героиня олицетворяла собой красоту, богатство, радость жизни, заворожившие героя и толкнувшие его на преступление. С тех пор маленькая Лиз превратилась в Элизабет Тейлор и терпеть не может, когда её называют детским именем. За плечами у актрисы жизнь, которая больше походит на сценарий фильма: около 70 киноролей (от удачных до провальных), обладательница двух "Оскаров". Тейлор сыграла в таких известных фильмах, как "Клеопатра" (1963), "Кошка на раскаленной крыше" (1958), "Укрощение строптивой" (1966), "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1966) Помимо работы были скандалы и трагедии, несколько браков, алкоголизм и наркозависимость, бесконечные клиники и страшный диагноз - опухоль мозга. Казалось, что Тейлор не выживет, но воля к победе взяла своё. Борьба за собственное здоровье и потери близких друзей послужили поводом для того, чтобы заняться благотворительностью. Элизабет Тейлор, одна из самых знаменитых актрис Голливуда, известна своей активной позицией в области борьбы со СПИДом и поддержкой либеральный инициатив. В 1991 году актриса основала фонд по борьбе со СПИДом. Тейлор стала первой голливудской актрисой, которая получила миллионный гонорар за роль Клеопатры, она чаще других появлялась на обложке журнала "People", уступив только принцессе Диане, и именно она до сих пор владеет умами многих на планете. В свой 54-й день рождения она сказала: "Я думаю, что повзрослела, наконец".

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