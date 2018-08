Роберт Де Ниро и Бен Стиллер познакомятся с маленьким Факером

Роберт Де Ниро и Бен Стиллер вновь сыграют вместе в продолжении знаменитой комедии "Знакомство с родителями" /Meet The Parents/ (2000). Фильм об уморительном противостоянии жениха-неудачника и его тестя-разведчика вышел на экраны в 2000 году и сразу стал хитом кинопроката. В 2004 году появилось продолжение — "Знакомство с Факерами" /Meet the Fockers/ (2004). Вместе с Де Ниро в нем снялись Дастин Хоффман и Барбра Страйзанд, которые сыграли хиппующих родителей Грега Факера. Обе серии собрали в прокате свыше 400 млн. долларов, не говоря о продажах на DVD. И вот, вдохновленные коммерческим успехом сиквела, продюсеры Universal решились на третью часть. Сюжет фильма пока держится в секрете, но уже известно название — "Знакомство с маленьким Факером" /Meet The Little Focker/.