Лолита Милявская душевно нездорова

Певица и телеведущая Лолита Милявская открыто признается в собственном сумасшествии. Более того, артистка считает это одной из лучших своих черт. На вопрос о том, как такая Лолита, певица ответила так: "Сумасшедшая женщина", пишет "КП-Северный Кавказ". "Честно, здоровьем это не назовешь, - откровенничает звезда. - И я так рада, что у меня есть вот такое психическое нездоровье, нескончаемая вера в хорошее, в любовь, нескончаемая вера в то, что все хорошие, что в каждом человеке есть что-то положительное. Некоторые говорят, что я сумасшедшая, а меня радует, что я именно в эту сторону сумасшедшая". И действительно Лолита сильно отличается от многих других представительниц прекрасного пола. Например, она предпочитает не считать деньги мужа и терпеть не может женских журналов. "Я не читаю гламурные журналы, - говорит ведущая программы "Без комплексов". - Мне есть чем заняться. Я взяла однажды пару глянцевых обложек, когда они только появились. Посмотрела: информации - ноль, мне это не интересно. Я не раба вещей, меня коробит, когда сумка модная может стоить очень дорого и быть при этом из клеенки. Я помню, что я когда-то в угоду некоторым своим дебиловатым подружкам купила себе эту сумку. Зачем я это сделала, не знаю. Потом я ее выбросила. Поэтому я не занималась больше этим и уже не буду". "Я из тех жен, которые существуют на свои деньги, - призналась Лолита. - Я вообще не люблю зависимость, я ее терпеть не могу. Зависимость убивает все. Кстати, я никогда не пыталась узнать, сколько у мужа денег. У меня и мысли не было спросить, каким капиталом он владеет. Кстати, вот подаренное кольцо, я не знаю до сих пор, сколько оно стоит, и не интересуюсь. Была одна подружка, которая все пыталась выпытать у меня, но я ее выгнала. И спокойно себя чувствую".