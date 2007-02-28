Ани Лорак: «Никакого контракта с Меладзе я не подписывала!»

В последнее время Ани Лорак не слышно и не видно. «БЛИК» решил узнать, в чем причина затишья. С трудом дозвонились певице и договорились о встрече в ее ресторане «Angel». Оказывается, Каролина готовит к весне, как она сама выразилась, «бомбовый материал». Готовит одна! Без продюсера. А где же ее названный продюсер Константин Меладзе, о партнерстве с которым еще недавно так много говорилось? – Каролина, как же так? Недавно Валерий Меладзе признался, что его брат не является твоим продюсером. Что, в таком случае, за история разрыва с Фалесой и уход к Меладзе? – Костя никогда не был моим продюсером, да и речь о продюсировании после разрыва с Юрой Фалесой не шла. У нас с ним прекрасные приятельские отношения. И когда он выразил желание помочь мне, я с радостью согласилась. Костя старается продвинуть меня на российский рынок. В прошлом году я приняла участие в двух московских новогодних огоньках. – Как часто ты с ним видишься? – Пару раз в месяц. – А почему официально не подпишешь контракт с Меладзе? – Я думаю, ему хватает «ВиаГры» и брата. – А хотела бы? – Скажу так – мне всегда хотелось петь песни, написанные Костей Меладзе. Он талантливый автор. Песня «Верни мне мою любовь», которую я исполнила дуэтом с Валерой, – тому подтверждение! А что будет дальше…Поживем – увидим. Не люблю загадывать. – Как же ты сама, без продюсера? Справляешься? – Я очень сильная и сама чего-то стою! Сейчас напряженно работаю со своей командой. Не думайте, что я исчезла. Готовлю новый материал, просто «бомбу»! Весной выйдет мой новый клип на песню, которую я написала сама.