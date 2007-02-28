Толпа порвала на «премьерах» одежду

Недавно в Сочи прибыла оценочная комиссия Международного Олимпийского Комитета. Группа «Премьер-министр» не обошла это громкое событие стороной. Ребята дали часовой сольный концерт для высокопоставленных гостей, а также местных любителей их творчества. Практически защищали честь страны. Но их выступление чуть было не закончилось плачевно. - Мы хорошо разогрели зал, - рассказывает Василий Киреев. – Выступление прошло на одном дыхании. Добросовестно отработав всю программу, мы собрались покинуть сцену. Но нормальный путь к отступлению оказался отрезан. Нас пустили в обычный проход, предназначенный для зрителей. Это была ошибка организаторов. Толпа зрителей, постоянно тянувшая руки к участникам коллектива, не могла поверить своему счастью. Пока «премьеры» пытались покинуть зал, активные фанаты хватали их за одежду и тянули на себя. Кого-то даже за волосы ухватили. При этом никакой охраны рядом не появилось. Музыканты с огромным трудом выбрались, радуясь, что относительно легко отделались.