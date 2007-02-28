Диму Билана обвинили в воровстве

Конфликт, который возник между вдовой продюсера Еленой Ковригиной и Димой, завершился не в пользу певца. Вдова Юрия Айзеншписа заставила певца отдать ей БМВ. Женщина, которая после смерти Юрия Шмильевича вознамерилась получить все, что ему принадлежало, добилась своего - она вернула машину. БМВ, согласно документам, принадлежал Айзеншпису. Несколько лет назад продюсер помог подопечному приобрести авто, потом Дима вернул всю сумму, но документы так и остались оформленными на Юрия Шмильевича. Этим и воспользовалась его вдова. Напомним, что в конце прошлого года Елена Ковригина написала на Билана заявление в милицию, в котором утверждала, что известный певец чуть ли не украл у нее машину. Сам Дима и не думал, что его могут обвинить в воровстве: он, как и прежде, продолжал ездить по городу на своем БМВ. Когда же он узнал, что вдова претендует на его автомобиль, то был, мягко говоря, удивлен. Тогда он признался, что готов вернуть Ковригиной деньги, но только не любимую машину. Вдова продюсера не теряла времени даром и решила, что деньги ей не будут лишними. Как выяснил "ТД", Елена оценила далеко не новый автомобиль в 20 тысяч долларов. Именно такую сумму Ковригина хотела получить от певца. Но сама сообщать Диме об этом не стала, за нее это сделали помощники. То, что машина стоит гораздо дешевле, Елену мало волновало. В конце концов, устав от всей этой малоприятной истории, Дима был вынужден вернуть машину вдове продюсера. - Да, вернул Лене БМВ, - признался Билан. - Честно говоря, я хотел, чтобы все это закончилось. Я подумал и решил: пусть авто будет у того, кому оно принадлежит по документам. Хотя мне и жалко было расставаться с любимой машиной.