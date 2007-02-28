Британский дизайнер: Бритни стала походить на пришельца

По мнению Скотта Хеншалла, известного в Великобритании дизайнера, Бритни Спирс, остригшись наголо, стала походить на инопланетного пришельца. "Зачем она это сделала?! Она слишком толстая для подобной "прически". Теперь на она похожа на инопланетянина", - заявил британский стилист. "Бритни выглядит ужасно", - добавил Хеншалл. По мнению британца, услугами которого пользуется светская львица и "бывшая лучшая подруга" Бритни Спирс Пэрис Хилтон, певица сделала роковую ошибку, поступив "таким кощунственным образом со своими волосами", сообщает WENN. Однако стоит отметить, что новый внешний вид не у всех вызывает столь негативные чувства. По мнению Кортни Лав (Courtney Love), Гвен Стефани (Gwen Stefani) и Джастина Тимберлэйка (Justin Timberlake), новый имидж "очень к лицу Бритни Спирс". Бритни Спирс, в свою очередь, находится в настоящее время в реабилитационном центре в Малибу. Стало известно, что певица не хочет проходить курс реабилитации наравне с остальными клиентами заведения, потребовав, чтобы ей лично выделили целое крыло здания. По словам источника из Promises Clinic, 25-летняя певица потребовала предоставить в ее распоряжение все комнаты в крыле, что обойдется ей в несколько сотен тысяч долларов, так как курс реабилитации может занять от 30 до 45 дней. Бритни Спирс, трижды за последние полторы недели пыталась начать курс реабилитации. В первые два раза она смогла задержаться в центрах не более суток, однако на третий раз, после того, как на лечении настояли ее мать и бывший муж, певица наконец осталась в калифорнийской клинике. Вскоре появилась информация о том, что девушка пыталась покончить жизнь самоубийством, однако официального подтверждения эти данные не получили