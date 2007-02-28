Жанна Фриске оседлала жеребца

Одна из самых сексапильных российских певиц, Жанна Фриске, нечасто находит время для репетиций в новом шоу. Но когда она появляется в цирке, к малому манежу, где проходят репетиции, сбегаются все местные обитатели, включая охранников и рабочих. Жанна готовит несколько номеров: акробатический - на подвешенном к куполу хулахупе, но более выигрышно эротичная Жанна выглядит на белоснежном коне. Эти «фигуры высшего пилотажа» получаются у Жанны настолько гармонично, что звезде «Дозора» впору присуждать приз за блестящую джигитовку. Как пишет "Жизнь", храбрая девушка и глазом не повела, когда ее конь поднялся на дыбы. Кажется, что Фриске родилась в цирке – все трюки удаются ей чуть ли не с первой попытки. Хотя, конечно, как и в любом новом деле, без синяков тут не обошлось. - Жанна очень выделяется из тех артистов, которые заняты на проекте, - рассказывает тренер по цирковой гимнастике Павел Яблочков. - Ее поразительная гибкость и растяжка – очень сильные стороны. Такие качества любой номер в ее исполнении делают зрелищным и красивым.