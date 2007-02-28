Наталье Подольской не важно кто у нее родится

Владимир Пресняков наконец-таки подарил Наталье Подольской настоящее обручальное кольцо. Роскошный перстень с кристаллом от Swarovski Наталья надела поверх прежнего скромного колечка, купленного наспех в день свадьбы. О цене украшения Пресняков предпочел умолчать. В начале февраля молодая пара оформила свои отношения официально в Лас-Вегасе. Решение пожениться пришло в голову Преснякова совершенно неожиданно, и певец просто-напросто не успел купить обручальные кольца. Владимир зашел в индийскую лавку, где на главный свадебный символ потратил всего $100 (по $50 за кольцо). Чтобы не расстраивать Наталью, Пресняков пообещал супруге, что, как только они вернутся в Москву, он сразу купит дорогие кольца. Не откладывая в долгий ящик, Владимир втайне от жены зашел в столичный бутик, где и приобрел украшение. - Мне нравится носить кольца вместе, - рассказывает счастливая Подольская "Жизни". - Да и Володя меня не корит в том, что я не хочу снимать прежнее колечко. Теперь, когда супругов связывает не только любовь, для полного счастья им не хватает только ребенка. В начале марта Пресняков с Подольской планируют переехать в новую квартиру в центре Москвы. В ней уже запланирована детская комната. - Мы сейчас как раз работаем в этом направлении, - смеется Владимир. - Мне не важно, кто у нас родится – мальчик или девочка, просто очень хочется вновь стать отцом. Мы решили, что в 2007 году обязательно родим ребенка. Сама Наталья предпочитает ничего не загадывать, боясь сглазить собственное счастье, но с гордостью носит звание жены Преснякова.