«Звезды на льду» расходятся со скандалом

В преддверии ледового шоу Евгения Плющенко "Золотой лед Страдивари" между ним и фигуристами Татьяной Тотьмяниной и Максимом Марининым разгорелся серьезный скандал. Как пишет «Утро.ru», замешанным оказался также Илья Авербух, который попросту переманил фигуристов от Плющенко к себе в программу. Спортсмены, не предупредив Евгения, ушли из шоу, хотя и подписывали контракты на большое гастрольное турне. "У них подписан контракт на участие в шоу и в Москве, и в других городах с компанией, которая представляет мои интересы, - так прокомментировал ситуацию газете фигурист. - О том, что они уходят, Татьяна и Максим не поставили меня в известность, они сообщили это моему менеджеру, а он уже рассказал мне". Причастность к уходу известной пары Авербуха Плющенко нисколько, по его словам, не задевает и не возмущает. "Авербух считает меня серьезным конкурентом, поэтому уважает и, может быть, боится. Но это его дело. Я бы себя не стал так вести", - сообщил руководитель ледового шоу "Золотой лед Страдивари" и добавил, что незаменимых, как известно, нет.