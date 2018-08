Переиздана редкая запись Ornette Coleman

Рекорд-компания Walter переиздала на компакт-диске редкую архивную запись саксофониста Ornette Coleman “To Whom Who Keeps a Record”, которая была выпущена в оригинале только в Японии в 1975 году. 77-летний Coleman является обладателем награды Grammy за прижизненные заслуги, и лауреатом Grammy в номинации “Best Jazz Instrumental” за свой последний альбом “Sound Grammar”. Материал этого альбома собран из трёх сессий. Одна (сделана в Голливуде) датируется 1959 годом, две другие записаны в Нью-Йорке в 1960-м. Первый трек “Music Always”(59) оригинальным составом квартета Coleman “Change of the Century”; в состав входил трубач Don Cherry, контрабасист Charlie Haden и барабанщик Billy Higgins. Шесть других треков (по три номера, записанных с разницей в неделю) создавались уже с барабанщиком Ed Blackwell. Вскоре после этой сессии был госпитализирован Haden. И хотя он вернулся и выступал с Coleman в 1966 году, квартет уже никогда не собирался в составе, в котором был записан материал “Whom Who Keeps a Record”.