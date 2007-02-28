Диана Гурцкая меняет гардероб

Певице Диане Гурцкая не удалость стать представительницей Белоруссии на конкурсе Евровидение-2007, однако ее это вовсе не расстраивает. Как известно, Диана ждет первенца, и у нее сейчас немного иные проблемы. Нет, токсикоз и прочие прелести предстоящего материнства остались позади, и теперь встал ребром серьезный вопрос – что сейчас надеть? "Я и представить не могла, что с выбором вещей придется так сложно, - жалуется Гурцкая. – Оказывается, ассортимент одежды для женщин в положении очень маленький". На днях певице пришлось поменять практически весь свой гардероб – само собой, интересное положение сказывается на фигуре, и приходится принимать меры. Вместе с супругом Петром Кучеренко Диана объехала практически все магазины столицы в надежде найти подходящие брюки или платья. Долгие поиски в итоге увенчались успехом. Певица купила себе шесть платьев нежно-розового, синего и голубого цветов. Наряды украшены различными аппликациями и вставками. "Я буду петь, надеюсь, до самых родов" Сейчас Диана всем довольна. Однако, по ее мнению, все основные трудности с гардеробом начнутся позже, когда животик станет еще заметнее. Пока же Гурцкая занята еще и подбором сценических костюмов. К настоящему моменту готовы уже два наряда. "Я буду петь, надеюсь, до самых родов, - делится планами Гурцкая. - Слава богу, дикий токсикоз остался в прошлом. Теперь я спокойно могу думать о нарядах. На них денег не жалко". Напомним, что Диана давно мечтала о материнстве. Она серьезно переживала, что даже спустя почти два года после замужества обзавестись потомством не получается. Однако в конце декабря желание певицы сбылось – врачи подтвердили, что она ждет ребенка. Беременность звезды проходит под контролем медиков и никаких опасений не вызывает. По словам близких, сама Диана мечтает о дочери.