Королева «Оскара» приглашена на чаепитие к королеве Британии

Довольная и счастливая после получения статуэтки "Оскар" и титула "Лучшей исполнительницы женской роли", королева церемонии Американской киноакадемии Хелен Миррен готовится к очередному событию – чаепитию с настоящей королевой. Да, актриса, возможно, будет приглашена попить чайку с августейшей особой, сообщили в понедельник представители Букингемского дворца журналистам британской прессы. "Было столько много спекуляций по данному поводу, что в итоге мы решили претворить эту мысль в жизнь, - говорит пресс-секретарь дворца. - Мы уверены, что королеве будет приятен успех Мадам Хелен". Встреча двух леди предположительно состоится в следующем месяце. Выяснилось, что Елизавета II - давняя поклонница творчества Миррен и хранит все ее фильмы на DVD. Однако номинированную на "Оскар" ленту Ее Величество смотреть отказалась. Воспоминания о гибели принцессы Дианы слишком тяжелы для королевы. Из-за разницы во времени, (церемония вручения началась в 0:30 часа лондонского времени), большинство британцев не смогли увидеть прямую трансляцию триумфа Миррен. Но даже несмотря на данное обстоятельство победа британской актрисы стала самым актуальным событием понедельника. Кстати, 61-летняя звезда не преминула вспомнить о Елизавете II в своей благодарственной речи. Она отметила прекрасное чувство собственного достоинства королевы, ее чувство долга и хорошую прическу, а также призналась: "Если бы я делала это не ради нее (королевы), то вряд ли бы оказалась здесь". На чаепитие в Букингемский дворец Хелен Миррен скорее всего прибудет в компании с Питером Морганом, автором сценария фильма "Королева", по крайней мере, так предполагает режиссер ленты Стивен Фрирз.