Почему грустит Кира Найтли?

Похоже, что актриса попросту подготавливает себя к роли в новом фильме. В середине августа Кира Найтли появится в киноадаптации бестселлера Алессандро Барикко (Alessandro Baricco) "Шелк" (Silk). В этой ленте особенно повезет поклонникам таланта Киры Найтли (Keira Knightley) - актриса неоднократно предстанет обнаженной в откровенных сценах. Режиссер картины Франсуа Жирар. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей Франсуа успел изрядно видоизменить первый вариант сценария, разработанный самим автором истории. Действие картины разворачивается в 19 веке во Франции. Главный герой картины, Эрве Жонкур, периодически наведывается в Японию с целью сбора шелкопрядов. Однажды, находясь в стране восходящего солнца, Эрве встречает девушку-европейку удивительной красоты, являющуюся наложницей одного из местных авторитетов. Разумеется, между ними тут же вспыхивают чувства. Но вскоре в любовную историю вмешивается война, а также жена Эрве - Хелена (Кира Найтли). Так что грустные глаза Киры - это попытка войти в роль для успешной работы в предстоящей ленте.